Ленинградская область, 17 сентября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Суд в Ленинградской области вынес обвинительный приговор 25-летнему мигранту из Узбекистана Зухриддину Буриеву, который обвинялся в изнасиловании и убийстве петербурженки в сентябре 2017 года. Жестокое преступление, совершенное в лесу, вызвало большой общественный резонанс.

(сс) qimono Приговор

Злоумышленник напал на 60-летнюю женщину 23 сентября прошлого года, когда та собирала валежник для своей дачи в лесном массиве Ломоносовского района Ленобласти. В лес женщина приехала на своем кроссовере, пообещав родственникам скоро вернуться.

Преступник изнасиловал женщину, совершил с ней насильственные действия сексуального характера, вырвал у нее из ушей золотые сережки, а затем жестоко убил с помощью камня и веревки. После этого он забрал у жертвы ключи от ее автомобиля, погрузил туда тело и уехал с места преступления, намереваясь уничтожить улики.

Однако вскоре в поселке Ропша он попал в ДТП с участием четырех автомобилей и был задержан сотрудниками полиции. Как сообщали СМИ, авария произошла в результате преследования преступника, которого заметили на дороге родственники жертвы, обеспокоенные тем, что женщина перестала выходить на связь.

«Ленинградским областным судом Буриев был признан виновным и приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили 17 сентября в Следственном управлении СКР по Ленобласти.