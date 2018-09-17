Ярославль, 17 сентября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Жители дома № 18/50 на проспекте Ленина в Ярославле написали жалобу в администрацию президента РФ — капитальный ремонт крыши дома тянется уже больше года, а его качество не устраивает людей. Об этом сказала корреспонденту ИА REGNUM староста дома Ольга Сочнева.

Ольга Сочнева Ремонт крыши дома в Ярославле

Это известный в городе 17-подъездный дом в стиле «сталинского ампира» со скульптурой на фасаде. Ремонт за счет средств регионального фонда капремонта начался в июле 2017 года. ООО «ТрансСтройМастер» должен был закончить ремонт в декабре 2017 года. Большая часть работ была готова весной 2018 года. И сразу жильцы дома обнаружили недостатки.

К апрелю 2018 года кровля была собрана, но имела куча недоделок. Ненадлежащее качество работ по установке новой кровли заключается в том, что местами кровля имеет несовпадения по высоте покрытия, образуя зазоры, местами кровельное покрытие повреждено отверстиями от саморезов. Таким образом, в результате некачественной укладки кровельного покрытия протечки во время дождей происходят и в настоящее время», — сказала корреспонденту ИА Regnum староста дома Ольга Сочнева.

Люди писали жалобы в Администрацию Президента, губернатору области, мэру Ярославля, в правительство Ярославской области, в прокуратуры — областную, городскую, Ленинского района, которая, кстати, находится в этом же здании. Ничего не помогало.

Как рассказала староста дома, в июле 2018 года представители регионального фонда капермонта обещали сменить подрядчика, но уже в августе сказали, что менять его не будут.

Фонд уже замалчивает про сроки окончания работ. Явно, что к зиме кровля не может быть сдана. Сейчас речь шла об устранении недоделок 1−4 подъездов до конца августа. Насколько мне известно, сейчас, эти подъезды до сих пор не завершены», — сказала корреспонденту ИА REGNUM староста дома Ольга Сочнева.

Дождь, который прошел 16 сентября, опять выявил недостатки ремонта. Было затоплено пять квартир.

Капремонт выполняется с прошлого года, там нарушены сроки достаточно сильно и нашими инженерами были вынесены замечания по качеству. Сейчас замечания с 1 по 9 подъезд устранены подрядчиком. С 10 по 17 подъезды в процессе устранения. Подрядчик меняться не будет. Он должен доделать эту работу. Ему будет выставлен новый срок — в сентября этого года он должен закончить», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь регионального фонда капитального ремонта Наталья Пронина.

По окончанию работ с подрядчика будут удержаны неустойки за нарушения срока работ, штрафы и компенсации за протечки. Правда, жителям важнее получить нормальную крышу, а не обещания, которых они слышали уже немало.