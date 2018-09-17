Киев, 17 сентября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Украина переименовала 52,48 тыс. городов, улиц, поселков и других географических объектов, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 17 сентября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

По его словам, 52,48 тыс. новых топонимических названий было дано на Украине различным объектам. Отмечается, что 20 сентября украинский парламент рассмотрит переименование Днепропетровской и Кировоградской областей. Сложность заключается в том, что для их переименования нужно менять Конституцию.

Напомним, Днепропетровск и Кировоград уже были переименованы в Днепр и Кропивницкий соответственно в 2016 году. Таким образом Украина проводит так называемую декоммунизацию, поскольку по новому закону, предложенному бандеровцем и руководителем Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем, на Украине приравняли коммунизм и нацизм.