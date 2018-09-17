Новокузнецк, Кемеровская область, 17 сентября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. При поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новокузнецке на горе Соколуха прошел массовый субботник. Добровольцы очистили территорию более 15 га и собрали несколько сотен мешков с мусором.

Служба по связям с общественностью СГК СГК провела в Новокузнецке акцию по уборке мусора

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, в акции приняли участие около 130 человек — активисты экообъединения «Зелёная дружина СГК», энергетики, представители администрации Новокузнецка, общественных объединений, предприятий города, школьники и волонтёры.

За несколько часов работы добровольцы собрали свыше шестисот больших мешков с мусором. Совместными усилиями им удалось очистить территорию площадью более 15 га.

«Место уборки было выбрано неслучайно: Соколуха хорошо известна в городе. Это природная сокровищница Новокузнецка: несколько обзорных площадок, чистый воздух, потрясающий хвойный лес. И — очень много мусора, который оставляют сами горожане, владельцы садовых участков, расположенных рядом, — рассказала организатор субботника, сотрудник Кузнецкой ТЭЦ СГК Дарья Старцева. — Мы благодарны всем, кто откликнулся на призыв. И надеемся, что Соколуха станет прекрасным местом для пеших и велопрогулок, семейного отдыха новокузнечан».

Также участники акции установили на горе несколько декоративных лавочек, на которых можно отдохнуть во время прогулок.