Чебоксары, 17 сентября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В столице Чувашии почти все учреждения и многоквартирные дома готовы к зиме. Паспорта готовности получили 98% объектов. Отопительный сезон предположительно начнётся в октябре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

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Общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду в настоящее время составляет 98%. В том числе подготовлены все 119 котельных и газовых сетей, а также 98% тепловых сетей (400 км из 404,89). Заменено 7,9 км ветхих тепловых сетей из 10,36 км (76%): завершить работы планируется после начала отопительного сезона. Что касается жилого фонда, то промыто и опрессовано 1805 домов из 1830, в оставшихся 25 домах продолжается капитальный ремонт системы отопления. К 14 сентября оформлено 225 паспортов готовности объектов социально-культурной сферы, или 80% от плана.

Напомним, подача тепла в многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, начнется после того, как в течение пяти дней температура опустится ниже +8 градусов тепла

«Предварительно, указанные условия будут достигнуты в начале октября. Отопительный сезон в столице Чувашии может начаться 5 октября. Подключение потребителей к централизованной системе теплоснабжения будет осуществляться планомерно в течение 5−7 дней. В первую очередь тепло будет подано в больницы, детские сады и школы», — говорят в мэрии Чебоксар.

Напомним, нынешний отопительный сезон станет первым для вновь созданного МУП «Теплосеть», которому переданы муниципальные сети, ранее арендованные ООО «Коммунальные технологии». Данное решение принято в связи с расторжением долгосрочных договоров аренды муниципальных сетей с «Коммунальными технологиями», где время введена процедура наблюдения.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подчеркнул, что отопительный сезон в городе начнется своевременно, сбоев быть не должно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с момента окончания предыдущего отопительного периода долги организаций жилищно-коммунального хозяйства за потребленные энергоресурсы сократилась на 17% и на 24 августа составили 3 млрд 676 млн рублей.