Ярославль, 17 сентября, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Мусор из Москвы будут ввозить в Ярославскую область до конца года, после чего прием отходов из столичного региона прекратится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

«Скоково»

Мусор ввозится по договору с ГУП правительства Москвы «Экотехпром», который не будет продляться на следующий год. Это же обещали региональные власти весной, когда стало известно о трансфере отходов.

Как рассказали в АО «Скоково», в день приходит не более 21 машин иногородних отходов, что составляет не более 500 тонн в сутки. Каких-либо нарушений за время работы с «Экотехпромом» в «Скоково» не зафиксировали.

Полигон функционирует без сбоев. В настоящее время он заполнен на 50 процентов, и мы принимаем дополнительные объемы в рабочем режиме. Московские отходы проверяются по той же технологии, что и ярославские. При въезде на полигон осуществляется визуальный, морфологический и радиационный контроль. Для этого установлены специальные датчики», — рассказал генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов.

Также на «Скоково» была установлена камера видеонаблюдения с трансляцией в интернет. Недавно она вышла из строя из-за перепада напряжения. Новую камеру планируют подключить вечером 17 сентября. За соблюдением на полигоне санитарных норм следит департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Там уверяют, что ввоз московского мусора не оказал существенного влияния на окружающую среду.

«Регулярно проводятся замеры показателей, отражающих качество воздуха. Осуществляется контроль состояния почвенного покрова, особое внимание уделяется грунтовым водам. За первое полугодие никаких превышений загрязняющих веществ не выявлено», — сообщил начальник отдела по обороту ТБО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

Сейчас региональные власти, руководство полигона и специалисты Ярославского технического университета прорабатывают проект по утилизации фильтрата — изучаются 5 возможных проектных решений.