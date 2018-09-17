Новосибирск, 17 сентября, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Сохранность здания первого звукового кинотеатра «Металлист» в Новосибирске на контроле областной власти. Об этом заявил сегодня, 17 сентября, в ходе брифинга начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Металлист

Александр Кошелев сообщил, что проведён комиссионный осмотр всего здания кинотеатра с участием представителей собственника, мэрии Новосибирска и ГАУ «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области». Был составлен акт осмотра и определены участки аварийных конструкций, демонтаж которых управление по госохране объектов культурного наследия региона считает возможным согласовать собственнику для противоаварийных работ, чтобы не допустить угрозы сохранности здания. Теперь собственник здания должен заказать техническое обследование кинотеатра и разработать проект консервации выявленного объекта культурного наследия. Окончательно судьбу здания решит государственная историко-культурная экспертиза.

«В течение двух месяцев планируем провести государственную историко-культурную экспертизу о целесообразности включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия здания кинотеатра «Металлист». Если такое решение будет принято, то собственнику будут выставлены требования по сохранению и реставрации здания, если же заключение экспертизы будет отрицательным, то собственник сможет рассматривать ситуацию исходя из своих полномочий», — уточнил Кошелев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа, управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области приняло решение включить кинотеатр «Металлист», расположенный в городе Новосибирске, в перечень выявленных объектов культурного наследия. Несмотря на это, 2 августа рабочие приступили к сносу здания «Металлиста». На защиту здания встали общественные активисты, к ним присоединились полиция и чиновники. Снос был остановлен.

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Тем временем ситуацию вокруг сноса первого звукового кинотеатра иначе как абсурдной не назовёшь. Выяснилось, что у каждой из сторон есть свои аргументированные доказательства и документальное подтверждение своей правоты: у владельца — все разрешения на снос здания и строительство; у управления по госохране объектов культурного наследия области — решение о включении здания кинотеатра в перечень объектов историко-культурного наследия; у управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска — отсутствие информации о возможности оформления такового статуса и рекомендаций к приостановке документов на получение разрешения на строительство.

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А мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вовсе заявил, что городская администрация не будет вмешиваться в разбирательства вокруг «Металлиста».

Так же сообщалось, что решение о включении «Металлиста» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ либо об отказе во включении его в этот реестр управление по государственной охране объектов культурного наследия области планирует принять до 31 июля 2019 года.

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