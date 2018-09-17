Москва, 17 сентября, 2018, 13:45 — ИА Регнум. В ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будут затронуты вопросы энергетического и экономического сотрудничества двух стран. Об этом 17 сентября сообщил журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Gazprom.ru Газовая компрессорная станция

«Энергетика и экономика», — ответил он на вопрос журналиста относительно тематики предстоящей встречи лидеров двух стран.

По словам Сийярто, одним из основных вопросов на сегодняшний день является согласование цены и объема поставок газа на 2020 год. По его словам, между РФ и Венгрией уже достигнута договоренность относительно объемов и цены газа, который будет поставлен Венгрии в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут переговоры в Москве 18 сентября. Добавим, 5 сентября в Москве прошла встреча первого заместителя главы МИД РФ Владимира Титова и венгерского посла Норберта Конкоя.

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