Калуга, 17 сентября, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Сегодня, 17 сентября, исполнилось 75 лет освобождению Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Анатолий Артамонов поздравил жителей региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор поздравил калужан с 75-летием освобождения от фашистов

«75-я годовщина освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков — важная веха в нашей общей истории, — передает пресс-служба правительства области обращение губернатора. — 23 месяца фашистской оккупации стали суровым испытанием для мирного населения, а победа досталась дорогой ценой. В годы Великой Отечественной войны на калужской земле шли кровопролитные сражения. Вечной славой овеяны подвиги советских воинов на Зайцевой горе, Безымянной высоте, у Ильинских рубежей, на каждом пятачке нашей калужской земли. Память о них продолжает жить в наших сердцах. Особой благодарности заслуживают и те, кто самоотверженно трудился над восстановлением и дальнейшим развитием территорий в послевоенное время».

«Сегодня, выполняя свой долг перед земляками — защитниками, мы продолжаем идти вперёд, делая краше нашу калужскую землю. Общими усилиями нам с вами многого удалось достичь уже сегодня — здесь хочется жить, растить детей и внуков, — отметил Артамонов. — В этот памятный день желаю всем вам мирного неба и успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!».