Москва, 17 сентября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Повышение Банком России ключевой процентной ставки 14 сентября продолжительного эффекта на рубль не оказало в силу крайне ограниченного carry trade по причине санкций. К настоящему времени эффект позитивного влияния повышения ставки на рубль полностью отыгран и забыт. Как и прежде, в ситуации хитросплетения внешних разнонаправленных факторов основным драйвером курсообразования будет выступать нефть и отсутствие планов ЦБ по возобновлению скупки долларов для Минфина (со знаком плюс) и новости о санкциях (со знаком минус), заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Говоря о первой, дальнейшему росту цены барреля будет способствовать техническое закрытие НПЗ на юго-восточном побережье США из-за урагана Флоренция. Кроме того, четыре недели подряд падают запасы по данным Минэнерго в США. Говоря о втором факторе, позитивом можно назвать продление Минфином США срока «карантина» для текущих сделок с «Русал» после критики его санкционных действий американскими производителями передвижной техники — такими как Ford и Boeing. Однако в целом, ситуация на фоне скандала с выявлением отравителей в Солсбери остаётся крайне напряжённая, и неприятные сюрпризы, способные подкосить рубль, возможны в любой момент», — пояснил эксперт.

Коррекция в долларе, начавшаяся в пятницу на фоне негативной макростатистики, вскрывшей ускорение дефляционных процессов в экономике США из-за чрезмерно подорожавшей резервной валюты, сегодня не получила продолжение, и большинство валют развивающихся рынков, включая российский рубль, корректируются. Американские чиновники ФРС и минфина понимают, что дальнейшее укрепление доллара чревато началом реальной дефляции, которая, в свою очередь, может спровоцировать рецессию в экономике США, однако, судя по всему, остановить этот процесс они не в состоянии.

«Рубль, скорее всего, вступил в очередную фазу диапазонной торговли в пределах 68,10−68,90 рубля за доллар, и будет в нём находиться как минимум до среды, когда должны выйти данные по российскому ВВП. В паре с евро рубль в эти дни будет торговаться в диапазоне 79,00−79,75 рубля за евро», — считает Рожанковский.

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