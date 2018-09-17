Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. В Ростовской области проходит молодёжный форум Южного федерального округа «Ростов. Время возможностей», который объединил свыше тысячи участников из субъектов Южного федерального округа. Для них с 16 по 21 сентября работают семь тематических смен. Организатором мероприятия выступает областной комитет по молодёжной политике Ростовской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь), передаёт ИА REGNUM.

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области Претенденты на получение гранта Росмолодежи

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области Участники форума

Этому событию предшествовала всероссийская смена «Молодые аграрии». С 10 по 15 сентября на берегу Азовского моря на её площадке собрались свыше 500 участников во всей страны. Для молодёжи, сфера профессиональных интересов которой связана с развитием агропромышленного комплекса, была подготовлена интенсивная образовательная программа и внеучебная часть. Кроме того, участники форума могли побороться за получение гранта Росмолодежи для реализации собственных проектов.

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области Выступления

Молодые люди смогли не только пообщаться на важные и интересные темы, получить новые знания в рамках образовательной программы, но и отдохнуть и с пользой провести время — сдать нормы ГТО, посоревноваться в футболе, волейболе, баскетболе и других видах спорта. Также были организованы и творческие, и интеллектуальные площадки. А в вечернее время для участников выступали известные молодёжные творческие группы и исполнители.

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области Отдых с пользой

Добавим, что в 2018 году молодёжный форум Южного федерального округа «Ростов. Время возможностей» будет проходить в статусе регионального в девятый раз, в статусе окружного — в четвёртый. Федеральную смену в рамках мероприятия организуют третий год подряд.