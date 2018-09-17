Ереван, 17 сентября, 2018, 13:04 — ИА Регнум. «Премьер-министр Армении Никол Пашинян на очередном митинге 11 сентября текущего года открыто и публично выступил с угрозами в адрес гражданина Армении Александра Саркисяна и дал мне недельный срок для возвращения законным способом в госбюджет финансовых средств, принадлежащих мне». Об этом говорится в заявлении, распространенном братом третьего президента Армении Сержа Саркисяна Александром Саркисяном.

Sputnik Александр Саргсян

Выступая на предвыборном митинге 11 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что только в одном из банков брат Сержа Саргсяна Александр Саргсян имеет $30 млн, и на все эти средства наложен арест. Премьер потребовал, чтобы Александр Саргсян публично обязался в течение недели вернуть 30 млн в государственный бюджет.

«Конечно, Никол Пашинян ничего не сказал о том, почему и на каких основаниях я должен вернуть эти средства в государственный бюджет Армении. Он, прекрасно понимая, что я эти средства не получил незаконным путем, что их нельзя конфисковать в законном порядке, исходя из отрицательного отношения ко мне, пытаясь использовать свое служебное положение и власть, угрожает мне, чтобы я добровольно сдал принадлежащие мне суммы в госбюджет страны. Уверен, что глава правительства и правоохранительные органы хорошо понимают, как квалифицируются с правовой точки зрения эти действия премьер-министра. В этом контексте беспокоит и то, что премьер-министр владеет сведениями, которые являются банковской тайной, а также незаконно обнародовал данную информацию», — считает брат экс-президента Армении.

По его словам, он в 1985 — 1995 гг. занимался бизнесом в России и вернулся в Армению с крупной суммой, после чего не прекращал работать.

Александр Саргсян в то же время призвал премьер-министра обратиться ко всем правоохранительным органам Армении с тем, чтобы они вернулись в законное поле, вернули ему имущество и деньги.

«Одновременно публично заявляю, что в случае совершения упомянутых действий и установления реальной законности в Армении я готов часть принадлежащих мне денежных средств в законном порядке пожертвовать Армении в качестве благотворительности с целью развития предпочитаемой области и построения сильной Родины, что, впрочем, всегда и делал», — отмечено в заявлении Александра Саргсяна.

Александр (Сашик) Саргсян — младший брат бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, который подал в отставку после массовых акций протеста, возглавляемых нынешним премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Брат Сержа Саргсяна — наиболее одиозный персонаж периода правления Сержа Саргсяна. Он и его сыновья регулярно появлялись на первых полосах армянских газет. В народе Александр Саргсяна получил прозвище «Сашик 50%» за то, что отнимал 50% доли у разных бизнесменов.