Москва, 19 сентября, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Предложение, сделанное Владимиром Путиным премьер-министру Японии Синдзо Абэ по поводу мирного договора между двумя странами, вызвало в России некоторую тревогу. Почему предложение Путина заставило вспомнить о волюнтаристском «хрущевском компромиссе» и в чем отличие как самого путинского предложения, так и ситуации, в которой оно было сделано, пишет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Владимир Путин жмет руку Синдзо Абэ перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума

Никита Хрущев своим предложением мирного договора, содержащим территориальные уступки, добивался прекращения состояния войны и восстановления дипломатических отношений в полном объеме. В 1956 году эта задача была решена и без всяких передач каких-либо островов, поэтому теперь предложение Путина разделить претензии Токио и заключение мирного договора, превратив их в две отдельные темы, могло бы иметь смысл — но пример, оставленный генсеком, говорит о том, что такая попытка может быть воспринята как готовность говорить о территориальных уступках, как это было при Хрущеве.

Однако даже в далеких уже 50-х, имея лучшую политическую конъюнктуру в самом японском правительстве и предлагая уступки, Никита Хрущев ничего не смог противопоставить жесткой позиции США, желавших иметь Токио в качестве беспрекословно подчиняющегося вассала. Тогдашняя попытка волюнтаристского решения не удалась. Почему?

Читайте статью Позорный мир с Японией ценой территориальных уступок: история Хрущева и другие публикации Анатолия Кошкина о российско-японских отношениях.