Москва, 17 сентября, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Инцидент с появлением отверстия в борту одного из отсеков Международной космической станции (МКС) относится к компетенции Роскосмоса и его главы — Дмитрия Рогозина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, ситуация с отверстием на МКС в настоящее время «находится под контролем».

Добавим, ранее Дмитрий Рогозин обсудил с администратором NASA Джимом Брайденстайном работы на МКС. В ходе беседы глава Роскосмоса уведомил своего коллегу о решении создать спецкомиссию по расследованию причин утечки воздуха из пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09».

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа экипаж МКС отметил падение давления воздуха на станции. В дальнейшем в обшивке «Союза МС-09» было обнаружено отверстие диаметром в 2 мм, которое было заделано с помощью специального герметика, после чего давление внутри станции стабилизировалось.

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