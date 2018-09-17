Россия нагоняет ужас на западную прессу: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- НАТО стягивает боевые корабли к берегам Сирии;
- Германия заинтересована в реализации «Северного потока — 2»;
- Учения «Восток-2018» впечатлили британских журналистов;
- Киев обстрелял ЛНР в нарушение «школьного» перемирия;
- Итоги выборов губернатора раскалывают Приморский край на два лагеря.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/646.