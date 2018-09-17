Оренбург, 17 сентября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершился шестой окружной финал юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья — 2018». Состязания собрали лучших юнармейцев из 14 регионов Приволжского федерального округа. Соревнования прошли под девизом «Друзья Российской армии». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, сильнейшей признана команда Оренбуржья.

Orenburg-gov.ru Команда — победитель военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»

Военно-спортиная игра проходила на базе лагеря «Самородово» с 11 по 15 сентября. Состязательная программа игры включала в себя 15 дисциплин: строевую подготовку, разборку-сборку автомата, бег на дистанцию 60 метров, бег на выносливость, метание гранаты, пулевую стрельбу, силовую гимнастику, преодоление полосы препятствий, военно-историческую викторину, основы безопасности жизнедеятельности, плавание, спортивное ориентирование, конкурс «Равнение на знамена», тактическую игру на местности.

Лидерство в общекомандном зачете менялось ежедневно. В итоге сильнейшей вновь стала команда Оренбургской области. Команду региона на игре представляли воспитанники юношеского военно-патриотического клуба «Ровесник» из ЗАТО Комаровский — победители областных военно-спортивных соревнований «Зарница». В составе команды Айват Аймагамбетов, Дмитрий Астафьев, Никита Гончаров, Нуржан Жаркеев, Каиржан Каденов, Ильдар Казаков, Артур Карвелис, Антон Петрачков, Владислав Смолькин, Владимир Шульман, Диана Альмухамедова, Полина Борисова, Василиса Клопова, Валерия Устимова. Тренер команды — заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию МБОУ ДО ЦДОД «Ровесник» Сергей Линючев.

«Мы всеми силами старались одержать эту победу, ведь она для нас очень важна. На протяжении года мы тренировались всей командой практически ежедневно. Мы хотели вернуть пальму первенства, и нам это удалось», — отметила воспитанница военно-патриотического клуба «Ровесник» Диана Альмухамедова.

Теперь воспитанникам военно-патриотического клуба «Ровесник» предстоит представлять Приволжский федеральный округ в финале окружной военно-патриотической игры «Победа».

На церемонии закрытия «Зарницы Поволжья» от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова финалистов приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин. Он отметил, что здесь собрались лучшие из числа 230 тысяч ребят, которые приняли участие в отборочных мероприятиях. Мальчишки и девчонки прошли школу мужества, дружбы и взаимовыручки, испытали эмоции, которые останутся с ними на всю жизнь.

Победителем окружной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» и обладателем переходящего знамени в пятый раз стала команда Оренбургской области, вторые — ребята из Пермского края, бронза у команды Нижегородской области. Всем участникам игры вручены памятные подарки.