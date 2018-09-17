Киев, 18 сентября, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Представители властей и политической верхушки нынешней Украины пытаются представить шумный процесс «автокефализации» УПЦ как волеизъявление украинского народа, поддержанного депутатами. Кто является истинным кукловодом в этом втягивании религии в политику, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Pvasiliadis Патриарх Варфоломей

При ближайшем рассмотрении настоящим инициатором нынешнего «штурма независимости» УПЦ от Московского патриархата является Управление по международной свободе вероисповедания, возглавляемое послом США по особым поручениям по соответствующим вопросам. Пришедший в начале 2018 года на эту должность бывший губернатор Канзаса Сэм Браунбек, судя по истории его деятельности за последние месяцы, ретиво взялся за продвижение украинской автокефализации. Даже его апрельская поездка в Турцию, где он пытался освободить американского пастора-евангелиста, обвиненного Анкарой в участии в попытке госпереворота, включала встречу с Константинопольским патриархом.

По сведениям, просочившимся в прессу, темой встречи была именно поддержка автокефалии на Украине. Формально поддержав эту идею, патриарх Варфоломей поставил себя в крайне трудную ситуацию. В соответствии с совсем недавно, в 1993 году, подтвержденным правилом (которое выработали все Церкви мира совместно), не может быть автокефалии без согласия той Поместной православной церкви, к которой принадлежит часть, желающая получить самостоятельность. Кроме того, новая автокефалия должна быть поддержана всеправославным согласием, единым одобрением всех Церквей. Вряд ли патриарх Варфоломей захочет выглядеть еретиком в глазах единоверцев, а значит, скорее всего, будет использовать вопрос автокефалии в качестве обещания, которому никогда не суждено сбыться.

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