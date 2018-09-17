Санкт-Петербург, 17 сентября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Государственном музее истории Санкт-Петербурга, в особняке Румянцева, проходит выставка «Придворный парфюмер», посвященная духам дореволюционной России. Современные специалисты восстановили модные ароматы прошлого по найденным документам, воспоминаниям, рецептам. Изысканные запахи духов «Севильская фиалка», «Жонкиль», «Ландыш» «Белая лилия», «Букет из гарема», «Белая роза», одеколонов «Русский» и «Амбровый» сводили с ума женщин и мужчин столицы. Среди представленных экземпляров даже те, что поставлялись Российскому Императорскому Двору такими российскими парфюмерными производителями, как «Брокар и К°», «Сиу и К°», «Товарищество высшей парфюмерии А. Ралле и К°», «Санкт-Петербургская химическая лаборатория».

Михай Заичи. Бал в Концертном зале Зимнего дворца во время официального визита шаха Насир-ад-Дина в мае 1873 года. 1873

На выставке можно не только вдоволь насладиться тонкими ароматами, но даже приобрести понравившиеся духи, разумеется, их современную копию.

Экспозиция, организованная совместно Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Гильдией парфюмеров и Музеем парфюмерии, продлится до 30 октября.