Анкара, 17 сентября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Береговая охрана Турции спасла 16 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию Евросоюза, сообщает 17 сентября Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Помимо спасенных, также из воды были извлечены тела двух погибших беженцев. Все они были выходцами из Сирии и Ирака. Еще один мигрант числится пропавшим без вести.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.