Медногорск, Оренбургская область, 17 сентября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области Медногорск 17 сентября переведен на режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал крупный пожар возле населенного пункта Рысаево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

(сс) BLMOregon Горит трава

По данным ГУ МЧС по региону, днем 17 сентября возле поселка загорелась сухая трава. В ликвидации крупного пожара планируют задействовать вертолёт МИ-8 Жуковского АСЦ (дислоцируется в Оренбурге). Кроме того, в готовности пребывают два военных самолета.

Добавим, село расположено в 5 км от центра Медногорска. По данным открытых источников, площадь села Рысаево составляет 110,9га, население — 425 человек.