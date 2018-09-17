Челябинск, 17 сентября, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В Челябинске с 11 сентября ни одна машина с мусором не смогла прорваться на закрытую свалку. Об этом на аппаратном совещании в администрации города заявил глава городского управления экологии Евгений Крехтунов.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

По словам чиновников, на прошедшей неделе в Челябинске были выявлены случаи возникновения несанкционированных свалок. Администрации районов города работают в особом режиме, свалки оперативно убирают.

Напомним, челябинская свалка была окончательно закрыта 11 сентября, немного не дотянув до своего 70-летия. К 2020 году её предстоит рекультивировать.