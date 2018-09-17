Москва, 17 сентября, 2018, 11:42 — ИА Регнум. В КПРФ готовы доказать, что на 19 избирательных участках Приморья приписано более 15 тыс. голосов избирателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«По 19 участкам Тарасенко приписано более 15 тыс. голосов», — сообщил Мельников в ходе брифинга.

«Зюганов сегодня направит (документы) руководителю СК и в прокуратуру для проверки фальсификации на этих участках», — добавил он.

По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, виновные должны понести серьезное наказание.

Вместе с тем, по данным ЦИК, во втором туре на выборах губернатора Приморья побеждает Андрей Тарасенко, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко занимает второе место.