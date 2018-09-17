Берлин, 17 сентября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Отставка главы ведомства по охране конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена может привести к плачевным последствиям для министра внутренних дел Хорста Зеехофера, пишет издание WELT 17 сентября.

(сс) Michael Panse Хорст Зеехофер

По информации издания, Маасен на минувшей неделе заявил нескольким членам Союза (блока партий «Христианско-социальный союз» и «Христианско-демократический союз», ХСС/ХДС): «Хорст Зеехофер сказал мне, что если я провалюсь, провалится и он тоже».

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение об отставке Маасена до запланированного на 18 сентября обсуждения его будущего с союзниками по коалиции. Ранее глава МВД и лидер ХСС Хорст Зеехофер заявил, что причин для отставки Маасена нет.

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Напомним, скандал вокруг главы секретной службы Маасена вызван его расхождением с позицией правительства: он заявил в интервью немецкой прессе, что сообщения о правых погромах и травле иностранцев во время протестов в саксонском городе Хемниц являются дезинформацией.

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