Санкт-Петербург, 17 сентября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Заявление о банкротстве футбольного клуба «Тосно» будет рассмотрено Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 октября текущего года. Эта дата значится в картотеке суда.

w100pebble Правосудие

О том, что клуб прекращает существование в связи с финансовыми трудностями, стало известно еще в июне. А всего за месяц до этого, 9 мая, «Тосно» сенсационно выиграл Кубок России по футболу, победив в финале розыгрыша в Волгограде курский «Авангард».

Как отмечает ТАСС, в суде также находится сейчас ряд исков о взыскании долгов с футбольного клуба.

Спонсором команды из Ленобласти являлась девелоперская компания «Форт Групп», которая по своим корпоративным соображениям решила прекратить поддержку команды. Нового спонсора найти не удалось, власти Ленобласти также помочь не смогли.

К тому же «Тосно» являлся «бездомным» клубом, арендуя стадионы в соседних городах и регионах, так как его домашний стадион не соответствует требованиям даже ПФЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти появился новый футбольный клуб вместо почившего «Тосно»

С уходом «Тосно» в Ленобласти создали новый футбольный клуб «Ленинградец», который выступает в Профессиональной футбольной лиге.