Анкара, 17 сентября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции задержали 72 нелегальных мигранта, сообщает 17 сентября Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Среди задержанных присутствовали и дети. Беженцы, являющиеся выходцами из Пакистана и Афганистана были доставлены в специальные учреждения, где будет рассматриваться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.