Матарам, Индонезия, 17 сентября, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Согласно докладу управления здравоохранения, в Западном Ломбоке зафиксировано 105 случаев заражения малярией, сообщает Antaranews.

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«Было выявлено, что случаи малярии в Западном Ломбоке после землетрясения увеличились в 38 деревнях и трех районах», — отметил представитель организации медицинской помощи Красного полумесяца Индонезии Джазули Амбари.

По его словам, данные о распространении малярии были получены управлением здравоохранения после проведения обследования населения с 28 августа по 7 сентября 2018 года.

Организация Красный полумесяц Индонезии предоставила лаборатории и медперсонал для работы в полевых больницах на острове Ломбок.

Напомним, несколько землетрясений потрясли индонезийский туристический остров Ломбок с конца июля по конец августа 2018 года, жертвами стали по меньшей мере 500 человек.