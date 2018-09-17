Санкт-Петербург, 17 сентября, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В Петербурге на 70-м году жизни скончался писатель, лауреат Большой литературной премии России Николай Коняев. Это произошло в результате болезни в субботу, 15 сентября.

Dompisatel.ru Николай Коняев (фото сайта Дома писателей Петербурга)

Смерть Коняева подтвердили в Санкт-Петербургском доме писателей Петербурга, отмечает «Петербургский дневник». Там уточнили, что у литератора произошло обострение хронического заболевания, ему сделали операцию, но она не помогла.

«Николай Коняев — один из немногих современных русских писателей, кто имел всероссийскую известность, его рассказы, романы, пьесы, книги по истории Русской Православной Церкви известны и простым людям, и учёным, и писателям», — отмечается в траурном сообщении правления Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Коняев входил в Совет по культуре речи при губернаторе Санкт-Петербурга. В 2013 году он отмечал на заседании совета, что в городе огромное количество вывесок на иностранных языках, причем многие из них не связаны с обязательным написанием бренда на латинице.

Николай Коняев закончил Литературный институт имени Горького, свой первый рассказ писатель опубликовал в альманахе «Молодой Ленинград» в 1974 году. Романы и повести Коняева получали различные премии. Коняев был председателем Православного общества писателей Петербурга и секретарем Союза писателей России.