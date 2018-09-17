Ярославль, 17 сентября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Ярославской области могут пересчитать срок 1233 осужденным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

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Согласно новому федеральному закону, один день, проведенный в СИЗО, будет равняться полутора дням в колонии общего режима и двум дням в колонии-поселении.

На сегодняшний день положения нового закона могут быть применены к 1233 осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях общего режима и участках колонии-поселения Ярославской области. В отношении всех осужденных материалы направлены в суды по месту отбывания наказания для приведения приговоров в соответствие с положениями федерального закона», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы УФСИН по Ярославской области Анна Частухина.

По результатам рассмотрения первые 8 осужденных уже освобождены из мест лишения свободы, 6 из участков колонии-поселения и 2 из колоний общего режима. 128 осужденным снижен срок отбывания наказания.

Пересчет не применим к приговоренным к отбыванию наказания в колониях строгого режима. Например, бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову и его советнику Алексею Лопатину срок наказания не изменят.

Также закон не применяется к отбывающим наказание по тяжелым статьями: терроризм, оборот наркотиков, приговоренные к высшей мере наказания, особо опасные рецидивисты.