Воронежская область, 18 апреля, 2014, 10:17 — ИА Регнум. Для ОАО "Семилукский огнеупорный завод" подбирают инвестора, готового сохранить основной профиль предприятия. Об этом говорилось 17 апреля на совещании по вопросу развития на площадке завода новых промышленных производств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, совещание провел врио губернатора Алексей Гордеев .

В совещании приняли участие врио заместителя председателя правительства области Алексей Беспрозванных , врио заместителя председателя правительства области - руководителя департамента имущественных и земельных отношений области Максим Увайдов> , врио руководителя департамента промышленности, предпринимательства и торговли области Алексей Бродецкий , глава Семилукского муниципального района Ирина Кокорева , генеральный директор ООО "ХолдиГрупп" Павел Гончаров и представители потенциальных инвесторов.

Как напомнил Алексей Беспрозванных, в 2013 году ОАО "Семилукский огнеупорный завод" отгрузил 111,6 тысячи тонн огнеупорных изделий на сумму 823 млн руб. Однако в конце года в металлургической отрасли стал наблюдаться спад производства, в связи с этим была принята программа корректировки работы завода. Она предусматривала концентрацию выпуска готовой продукции в двух цехах вместо четырех, оптимизацию количества работников предприятия и реализацию непрофильных и невостребованных активов. В январе 2014 года было планово остановлено производство продукции в нескольких цехах и на участке помола и формовки. В настоящее время количество сотрудников предприятия составляет более 370 человек.

Участники совещания обсудили ряд предложений от потенциальных инвесторов по перепрофилированию площадки Семилукского огнеупорного завода.

Врио губернатора подчеркнул, что главным требованием к будущему инвестору является обеспечение стабильной работы предприятия, его развития, создание рабочих мест с достойной заработной платой. При этом, подчеркнул глава региона, основной профиль предприятия, его кадровый состав должны быть сохранены.

Инвестор, который в итоге будет осуществлять модернизацию предприятия, в ближайшее время будет определен совместным решением правительства области и основным собственником предприятия - ООО "ХолдиГрупп". Глава региона подчеркнул, что ситуацию на ОАО "СОЗ" будет контролировать лично, и посетит завод, когда инвестор начнет работы на площадке.