Красногорск, 17 сентября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. В Подмосковье зафиксировано увеличение пассажиропотока в сентябре 2018 года на 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Мострансавто» 17 сентября. В первые дни осени автобусами предприятия воспользовались свыше 13 млн человек, что на 500 тыс. больше, чем в августе.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Студенты в автобусе

«К концу месяца специалисты предприятия прогнозируют рост пассажиропотока на 10−15% по сравнению с летним периодом», — сообщили в пресс-службе.

Рост пассажиропотока связан с окончанием периода отпусков и началом учебного года. Так, в сентябре в два раза возросло количество поездок учащихся по транспортным картам. В основном увеличение пассажиропотока отмечают на маршрутах, располагающихся рядом с образовательными учреждениями и объектами социальной значимости.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ГИБДД проверили и отметили готовность автобусов «Мострансавто» к новому учебному году. Водители, работающие на маршрутах вблизи школьных и дошкольных учреждений, теперь проходят дополнительные инструктажи.

Читайте подробнее: В Мострансавто заявили о готовности автобусного парка к учебному году