Краснодар, 17 сентября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Краснодарском крае никто серьезных травм не получил, сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на данные Ленинградской и Павловской районных больниц.

(сс) AKuptsova Скорая помощь

Так, в Ленинградскую районную больницу поступили 16 пострадавших, у двоих из них переломы, у других легкие ушибы и сотрясение, в реанимации никого нет. В ближайшее время все госпитализированные будут выписаны.

В Павловской районной больнице у одного пострадавшего перелом нижних конечностей, у второго — плеча, у остальных — легкие сотрясения.

Напомним, пассажирский автобус рейса Анапа — Ярославль, в котором находились 40 человек, попал в ДТП. Сообщалось, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел в лесополосу. В ДТП пострадали 22 человека.

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