Москва, 17 сентября, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о судьях внес в Госдуму президент РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Прежде всего, разграничиваются порядок наделения полномочиями председателя Верховного суда, его заместителей, судей ВС и порядок наделения полномочиями председателей, заместителей председателей и судей других судов.

«Положения законопроекта корреспондируются с установленными ограничениями для председателя и заместителя председателя федерального суда (за исключением Верховного суда Российской Федерации) на занятие одной и той же должности более двух сроков подряд», — отмечается в сопроводительных документах.

Кроме того, федеральный конституционный закон «О Верховном суде Российской Федерации» дополняется положениями, касающимися установления порядка предоставления жилых помещений судьям ВС, в том числе установления порядка признания судей ВС нуждающимися в жилых помещениях и принятия их на учет в качестве таковых для предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения и строительства жилья, а также порядка принятия решений о предоставлении такой выплаты. Поправками в Налоговый кодекс полученные суммы выплат не подлежат налогообложению.

Законопроектом уточняются также полномочия председателей судов и квалификационных коллегий при назначении судей.