Донецк, 17 сентября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. ВСУ 28 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 16 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Согласно сообщению, украинские военные обстреляли Горловку, поселок шахты им. Гагарина, Васильевку, Доломитное, Верхнеторецкое, Спартак, Старомихайловку, Докучаевск, Тельманово, Ленинское, Коминтерново, Саханку.

Украинские каратели произвели 100 выстрелов из зенитных установок, а также выпустили 150 гранат и 87 мин различного калибра. В общей сложности украинские боевики выпустили по республике 377 снарядов и мин.

Напомним, ВСУ ежедневно увеличивают интенсивность обстрелов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).