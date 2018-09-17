Каир, 17 сентября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Власти Египта заявили, что будут бороться с поддельными новостям, цель которых дискредитировать правительство и расколоть страну, сообщает 17 сентября Associated Press.

Орест Кипренский. Читатели газет в Неаполе. 1831

Новый закон, принятый властями страны, предоставляет правоохранительным органам право на применение санкций в отношении СМИ, которые будут предоставлять поддельную информацию.

Напомним, слоган «поддельные новости» ввел в оборот президент США Дональд Трамп по отношению к либеральным СМИ, которые регулярно публикуют неподтвержденную информацию для дискредитации деятельности его администрации.