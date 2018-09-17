Москва, 17 сентября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на возрождение заготовительных контор, внес в Госдуму глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

Так, заготавливать разрешается древесину, живицу, пищевые и недревесные лесные ресурсы, а также лекарственные растения. К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Поправками предлагается возродить заготовительные конторы и одновременно устранить несоответствие норм Налогового и Лесного кодексов.

«В статье 217 Налогового кодекса РФ уже чётко прописано, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению. Но этой статьёй никто не мог воспользоваться, потому что Лесной кодекс не позволял этого сделать. Мы хотим устранить несоответствие», — сказал Николаев.

В лесах России произрастают сотни видов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Эксплуатационные запасы только самых распространенных из них составляют, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, 7,4 млн т, а биологические запасы — 13,4 млн т.

Предлагаемый законопроект, уверен автор, заложит необходимые правовые основы для развития и реализации потенциала отрасли заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, а также решения социальных проблем, способствуя развитию самозанятости населения и созданию дополнительных рабочих мест для сельских жителей.