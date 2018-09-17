Оренбург, 17 сентября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области оспорены результаты торгов, которые предусматривают поставку песка и щебня на ремонт дорог. Сумма контрактов составила 222 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Екатерина Чеснокова ИА Красная Весна На дорогах Оренбурга

Надзорное ведомство выявила нарушения в процедуре госзакупок, что стало причиной для заявления в суд. В 2018 году ГУП «Оренбургремдорстрой» заключило с фирмой договоры на поставку песка и щебня притом, что организация не имела необходимого опыта работы в данной сфере.

При пристальном изучении документации прокуратура выяснила, что на одном из аукционов фирма предложила цену выше, чем другие участники конкурса. Однако, несмотря на это, была признана победителем. Во втором случае в пользу организации заказчик изменил условия, однако другие участников торгов об этом не уведомили.

В результате суд признал торги и их результаты недействительными. Решения арбитража в законную силу не вступили.

Добавим, в 2017 году, противодействуя коррупционным правонарушениям при осуществлении государственных и муниципальных закупок, прокуроры выявили 60 нарушений закона, для устранения которых принесли восемь протестов, в суд направили четыре заявления, внесли 15 представлений, к дисциплинарной ответственности привлекли 20 должностных лиц, к административной ответственности — шесть человек, добились возбуждения шести уголовных дел.