Москва, 17 сентября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Вкладчики костромского коммерческого банка «Аксонбанк», который был лишён лицензии с 17 сентября, начнут получать страховые возмещения не позднее 1 октября. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

(сс)Falkenpost Банк России

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"Выплаты начнутся не позднее 1 октября 2018 года, — говорится в сообщении АСВ. — Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка».

В агентстве добавили, что для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций будут использоваться банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 сентября.

«Страховое возмещение по счетам (вкладам) выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности», — уточнили в АСВ.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк (ЦБ) России с 17 сентября отозвал у костромского «Аксонбанка» лицензию на осуществление банковских операций. В сообщении регулятора отмечается, что бизнес-модель кредитной организации, занимавшей на начало сентября 285-м месте в банковской системе РФ, носила выраженный кэптивный характер — основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника банка.