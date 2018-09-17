Москва, 17 сентября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Москве с начала сентября выпало около четверти месячной нормы осадков, сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя центра погоды «Фобос».

Цитата из х/ф «Июльский дождь». реж Марлен Хуциев. 1967. СССР Пережидая дождь

По словам собеседницы издания, всего выпало 16 мм осадков при норме в 65 мм. Самый сильный дождь в Москве с начала месяца прошел 16 сентября.

Напомним, сегодня, 17 сентября, в столице синоптики осадков не прогнозируют. При этом ожидается переменная облачность. По данным Гидрометцентра, днём воздух в столице прогреется до 16−18 градусов тепла, по области до 13−18 градусов.

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