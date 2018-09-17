Ярославль, 17 сентября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В ночь с 16 на 17 сентября в Краснодарском крае попал в аварию автобус, следовавший из Анапы в Ярославль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

23.mchs.gov.ru ДТП в Краснодарском крае

А автобусе «Неоплан» находились 40 человек, все они — жители Ярославской области, из них два водителя. Они возвращались с отдыха на Черном море в Ярославль.

Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего «Неоплан» вылетел в лесополосу и столкнулся с деревом. По сообщениям СМИ, водитель не заметил Т-образного перекрестка и проехал прямо.

По предварительным данным 16 человек получили легкие травмы, 6 — средней степени тяжести тяжести.

«В настоящее время с перевозчиком решается вопрос о дальнейшей транспортировки оставшихся пассажиров к пункту назначения. Для оказания психологической помощи в ПВР направлен психолог МЧС России», — сообщили корреспонденту ИА в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пассажиры, не получившие травмы, размещены во временном пункте пребывания в станице Ленинградская. Рейс организовывала туристическая фирма «В другие города», автобус зарегистрирован в Ярославском районе.