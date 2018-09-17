Москва, 17 сентября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Рубль 14 сентября неплохо прибавил в весе против иностранных валют, несмотря на дальнейшее падение цен на нефть. Пара доллар/рубль, которая в моменте касалась отметки 67,25 руб., к закрытию вернулась в район уровня 68 руб., но все равно осталась в минусе. Евро/рубль после просадки до 78,76 руб. финишировала на отметке 79,15 руб., с понижением на 0,45%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль и доллар

Российской валюте помогло повышение ставки Банком России впервые с 2014 года, на 0,25% — до 7,50%. Этот шаг был неожиданным для многих участников рынка, хотя недавно глава регулятора упоминала о возможности повышения стоимости кредитования. В своем решении ЦБ сослался в основном на высокую волатильность курса рубля и повышение инфляционных ожиданий. Дополнительную поддержку рубль получил на фоне решения монетарных властей продлить мораторий на покупку валюты для Минфина на открытом рынке до конца 2018 года.

«Показать более уверенное восстановление помешало укрепление доллара, который вырос по всему спектру рынка, несмотря на слабые данные по розничным продажам в США. Подкачала и нефть Brent, которая с утра уже тестирует область $77,50 по сорту Brent. В противовес давлению продавцов в скором времени начнет играть налоговый период, который способен несколько смягчить общее давление на российскую валюту. Однако на устойчивое укрепление рубля рассчитывать не стоит, поскольку над рынком по-прежнему довлеет угроза жестких санкций со стороны США», — считает эксперт.

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