Североморск, Мурманская область, 17 сентября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» успешно завершил первый в своей истории переход по Северному морскому пути и прибыл в Североморск, главную базу Северного флота ВМФ России.

Mil.ru «Перекоп» в Североморске

На борту «Перекопа» во время перехода по СМП находились около 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова и нахимовцы из Владивостока, проходящие морскую практику. Все они впервые оказались в Северном Ледовитом океане.

«Символично, что в Восточно-Сибирском море состоялась встреча «Перекопа» с отрядом боевых кораблей Северного флота, которые принимают участие в манёврах «Восток-2018», — заявил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин, встречая «Перекоп» в Североморске, сообщила пресс-служба флота.

Дальнейший путь учебный корабль продолжит уже с курсантами Военно-морского политехнического института, после пополнения необходимых запасов.

Напомним, что «Перекоп» 1 марта 2018 года вышел из Кронштадта. На борту корабля, помимо 200 членов экипажа, находились более 200 курсантов Морского корпуса Петра Великого и других военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга.

Во время дальнего похода «Перекоп» посетил Севастополь, через Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море вышел в Индийский океан, пересек экватор, посетил Шри-Ланку, Индонезию, Папуа — Новую Гвинею.

В начале мая «Перекоп» участвовал в международных морских учениях «Комодо-2018» на Тихом океане. 3 июня корабль прибыл во Владивосток. Отсюда петербуржцы отправились домой на самолете, а их место на корабле заняли учащиеся Тихоокеанского ВМУ имени адмирала Макарова и Владивостокского филиала Нахимовского училища.

9 августа учебный корабль ушел в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский и далее, в начале сентября, «Перекоп» отправился по Северному морскому пути.

Учебный корабль 1 ранга «Перекоп» построен в 1977 году в Польше. В 2015 году корабль прошел капитальный ремонт и вновь встал в строй. Полное водоизмещение учебного корабля «Перекоп» 7270 тонн, длина — 138 метров, ширина — 17 метра, осадка — 5,5 метра, скорость до 20 узлов. В учебных целях корабль принимает на борт до 30 преподавателей и 300 курсантов.