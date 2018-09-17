Москва, 17 сентября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Предприятию ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская область) временно запрещено осуществлять поставки продукции в страны ЕАЭС. Такое решение приняла Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

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«Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что в сливочном масле и сметане, производимых на комбинате, были выявлены растительные масла и жиры.

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