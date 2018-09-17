Новосибирск, 17 сентября, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Недобросовестные лесорубы, осуществляющие заготовку дров в Новосибирской области, обесточили десятки населенных пунктов в 2018 году, сообщает 17 сентября пресс-служба компании «Региональные электрические сети».

(сс) ccipeggy Электричество

Из сообщения следует, что заготовка дров производится бригадами на законных основаниях согласно выданным в лесничествах порубочным билетам, однако вырубка древесины часто сопровождается нарушением правил безопасности с учётом близкого расположения высоковольтных ЛЭП.

«14 сентября — в Кочёневском районе незадачливые дровосеки вновь уронили, теперь уже многометровую сосну на провода высоковольтной линии, обесточив тем самым целых 24 населенных пункта и оставив без электроснабжения порядка 60 социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

Всего, перечисляют на предприятии, за полтора последних месяца пострадало более 40 населенных пунктов с общей численностью населения около 15 000 человек. Лесорубы повреждали провода в Ордынском, Чулымском, Доволенском, Коченёвском районах. За последний месяц они оставляли без света райцентр Мошково, село Раздольное и другие. Отмечается, что полное отключение света происходило не всегда: в ряде случаев вводилось автоматическое включение резерва, поэтому жители не ощущали перебоев в электроснабжении.

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