Варгаши, Курганская область, 17 сентября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. В рабочем поселке Варгаши в Курганской области у здания детского сада протекает кровля. Детей пришлось перевести на первый этаж, а местные власти не торопятся с ремонтом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Детский сад «Ромашка» в рабочем поселке Варгаши занимает три здания. Одно перешло от расформированного детского дома в 2016 году и вмещает 110 ребятишек. На капитальный ремонт этого здания Курганская область, по данным пресс-службы областного правительства, потратила 51 млн рублей. На открытие детского учреждения 12 сентября 2016 года даже приезжал губернатор.

Зато другое здание «Ромашки» для занятий с детьми не пригодно, так как, по данным прокурорской проверки, его состояние угрожает их жизни и здоровью из-за протечки кровли. Как пояснил начальник отдела образования администрации Варгашинского района Александр Коростелев, детей перевели на первый этаж, ибо на втором вода затекает в спальни, всюду сырость. В помещении занимается три группы дошкольников.

«Мы собирались ремонтировать здание на следующий год, чтобы все сделать в спокойном темпе. Именно такую отсрочку дал нам районный суд. Конечно, мы не собирались оставлять его в аварийном состоянии: во-первых, там наши дети, моя дочь в том числе, во-вторых, мы понимаем, что нет другого здания, куда мы могли бы перевести детей. Но прокуратура не успокоилась, поэтому будем делать раньше, чем планировали. Уже составлена смета — на ремонт потребуется около 1,2 млн рублей, включая отделочные работы, при этом ремонт мягкой кровли, который будем проводить в первую очередь, обойдется в сумму порядка 900 тысяч рублей. Теперь будем заключать договор на составление проектной документации, затем предстоит процедура утверждения, аукцион. Из-за сложности процесса мы не сможем начать работы до холодов, но планируем запустить подрядчика весной», — комментирует Александр Коростелев.

Он отметил также, что протечка кровли — проблема не только «Ромашки»: это общая беда зданий с плоской мягкой кровлей, которые достались в наследство сегодняшним образовательным учреждениям от проектировщиков 1970—1980-х годов. Из-за перепадов температуры такая кровля трескается, после осадков собирает влагу, поднимается ветром. Мелкие протечки регулярно устраняют в ходе текущего ремонта.

«На капитальный ремонт сразу всех образовательных учреждений у района не хватит средств, поэтому приемлемое состояние поддерживаем ежегодным текущим ремонтом. Совсем недавно отремонтировали Ошурковскую и Дубровскую школы, сейчас начали работы в Поповской», — уточнил начальник отдела образования администрации Варгашинского района.

Добавим, что всего в муниципалитете восемь школ, зарегистрированных как юридические лица, и шесть детских садов, четыре из которых находятся в Варгашах. Почти все образовательные учреждения нуждаются в ремонте и обновлении.

Средства на ремонт «Ромашки» пойдут из бюджета Варгашинского района. Муниципалитет стремился попасть в программу софинансирования с областью, но не удалось. Ранее по такой программе отремонтировали детский сад «Колосок» в том же поселке — на выделенные регионом 3,5 млн рублей заменили кровлю, двери, окна, санузлы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году на капитальный ремонт образовательных учреждений в Курганской области из регионального бюджета выделено 72,1 млн рублей. В конце августа решили добавить еще 9,3 млн рублей, на которые, кроме трёх школ, предполагается отремонтировать два детских сада — в Притобольном районе и в городе Шумихе.

По данным департамента на 2018 год в Курганской области действует 488 общеобразовательных организаций различных форм собственности: среди них 350 юридических лиц и 138 филиалов, а также 13 подведомственных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот. При этом изношенность зданий школ и детских садов в регионе превышает 50%.