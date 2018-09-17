Ульяново, Калужская область, 17 сентября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. В Ульяновском районе Калужской области обнаружились фиктивные медпункты, которые проходят по документам как функционирующие, но в реальности не работают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября сообщил активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрий Борисенков.

Onf.ru Фельдшерско-акушерский пункт

Общественники провели проверку фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) региона, оценили состояние зданий медицинских организаций, их оснащение, наличие инфраструктуры, подключение к интернету. Выяснялось, что из 15 ФАП Ульяновского района, числящихся в региональном министерстве здравоохранения, в действительности открыты только пять. Например, здание пункта в деревне Брежнево закрыто и находится в аварийном состоянии. В некоторых деревнях, как, например, в Кцыне, фельдшерско-акушерский пункт — это покосившаяся деревянная избушка с печным отоплением.

Среди неработающих медицинских учреждений Ульяновского района — ФАПы в деревнях Волосово-Дудинский, Жильково, Ефимцево, Касьяново, Кирейково, Крапивна, Озерно и Поздняково. В некоторые из них один-два раза в неделю приезжают фельдшеры из действующих пунктов, в некоторых медицинских работников нет никогда. В деревне Поздняково ФАП не работает по причине аварийного состояния здания, хотя в данном населенном пункте живет опытный медицинский работник, который готов приступить к обязанностям в случае предоставления нормальных рабочих условий.

«В числе действующих ФАПов: Дудоровский, Мелиховский, Сорокинский, Уколицкий и Зареченский. Лучшим среди них, по оценке наших общественников, оказалась медорганизация села Дудоровский. Здание находится в хорошем состоянии, инфраструктура отвечает необходимым требованиям. Однако здесь, как и в четырех других случаях, зафиксирована неукомплектованность необходимым оборудованием. Таким образом, из пяти функционирующих ФАПов в Ульяновском районе ни один не отвечает предъявляемым требованиям, и еще 10 упоминаются только в приказе регионального минздрава. Пять зданий находятся в аварийном состоянии, семь нуждаются в капитальном ремонте и только три — нормальные. При этом, надо отметить, жители везде с теплотой отзывались о профессиональных и личных качествах фельдшеров, работающих в ФАПах Ульяновского района», — заявил Дмитрий Борисенков.

Общественники направили данные мониторинга в министерство здравоохранения Калужской области. В частности, высказано предложение ввести в работу два мобильных ФАПа, которые охватят население деревень, остающееся вне доступа к медицинской помощи первичного звена. В случае положительного решения рекомендовано предусмотреть дополнительные расходы, связанные с обслуживанием автотранспорта. Кроме того, в ОНФ предлагают открыть ФАПы в деревне Жильково, где проживают более 100 человек (в том числе 24 несовершеннолетних), а также в деревнях Поздняково и Уколица.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил жителям отдалённых населённых пунктов Кировского района три дня в неделю посещать межрайонную больницу на специально выделенных автобусах. Если эксперимент окажется удачным, его планируется распространить и на другие межрайонные больницы области. По мнению Артамонова, средства на сельскую медицину часто расходуются впустую.