Кривой Рог, Украина, 17 сентября, 2018, 09:08 — ИА Регнум. В Кривом Роге произошёл пожар в жилом одноэтажном доме, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Джон Кольер. Пожар

Сообщается, что пожар возник в 22:28 по московскому времени. На ликвидацию пожара у спасателей ушло более сорока минут — огонь удалось потушить только к 23:02. В результате пожара погибли три человека, среди них один ребенок 2009 года рождения. О причинах возгорания не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в городе Ивдель Свердловской области произошел пожар в жилом доме. В результате пожара пострадали шестеро детей, двое из которых попали в реанимацию. По факту произошедшего Следственный комитет области начал доследственную проверку.