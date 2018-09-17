Киев, 17 сентября, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В Киеве произошел прорыв на мосту имени Е. О. Патона, после чего вода мощными потоками стала стекать в Днепр, сообщает NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Почти европейцы

В свою очередь, пользователи социальный сетей бурно отреагировали на происшествие, назвав его «европейским прорывом».

«Горячий водопад, это уже точно Европа», — считает пользователь ART.

«Тут столичный мост Патона не только «устал», но и замироточил», — отмечает другой.

«Мойтесь быстрее, пока бежит», — в шутку посоветовал MrMaxGiz.

В столичной администрации заявили, что авария произошла из-за длительного отключения горячей воды. В настоящее время сотрудники аварийных служб устраняют повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в августе директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявил, что мост Патона, у которого на одной из опор обвалилась гранитная облицовка, срочно нуждается в ремонте. Кроме того, Дарницкий мост Киева строился с грубейшими нарушениями технологии, поэтому его следует срочно обследовать, добавил он.

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