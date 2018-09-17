Абакан, 17 сентября, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Погодные условия вновь сдерживают уборочную кампанию в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день уборка зерновых и зернобобовых в Хакасии проведена на 11% от плана.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

Уже вторую неделю аграрии выходят в поле лишь на несколько часов. Полноценно использовать уборочную технику во всех районах не дают дожди. В Орджоникидзевском районе в конце прошлой недели на поля выпал снег.

Зерновых культур в Хакасии скошено 7521 га, обмолочено 7236 га, общий намолот — 9655 тонн. Средняя урожайность — 13,3 цга.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году уборочная в Хакасии выдалась сложной. Из-за погодных условий погибло 35 991 га посевов.