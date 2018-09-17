Франкфурт-на-Майне, Германия, 17 сентября, 2018, 08:48 — ИА Регнум. 17 сентября Европейский центробанк (ЕЦБ) представит новое поколение купюр евро, передает телеканал N-TV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Во Франкфурте-на-Майне публике впервые продемонстрируют обновленные банкноты в €100 и €200. Благодаря лучшим элементам защиты новые купюры будет сложнее подделать.

Это второе обновление евро с момента введения единой европейской валюты в 2002 году. По решению ЕЦБ купюры достоинством €500 выпускаться не будут.