Москва, 17 сентября, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Специалисты Роскачества предложили гражданам России ознакомиться с простыми способами выбора хорошего картофеля. Перечень признаков «правильного» клубня опубликован на сайте ведомства.

Симон Личин. Уборка картофеля. 1923

Отмечается, что при выборе картофеля необходимо следить, чтобы клубни были целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы. Картофелины должны быть покрыты желтой и неокрепшей кожурой, их поперечный диаметр может составлять от четырех до восьми сантиметров.

Также в сообщении Роскачества говорится, что клубни картофеля «не должны быть проросшими или увядшими», не следует покупать картошку, поврежденную вредителями. Для ранних сортов сельскохозяйственной культуры недопустимо наличие прилипшей земли.

Кроме того, в ведомстве заявили о намерении проверить качество картофеля, который продается в российских магазинах, — эксперты проверят клубни по 183 показателям качества и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты оценили качество креветок 25 торговых марок, продающихся в магазинах РФ. Практически все варено-мороженные очищенные и неразделанные креветки, которые продаются на территории России, являются «безопасными и вкусными», отметили в Роскачестве.

Читайте также: Роскачество проверило креветки, продаваемые в России